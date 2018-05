Outros 30 manifestantes ficaram feridos em Ibb, oito por tiros e o restante por pedras e cassetetes, afirmaram as fontes à Reuters. Um segundo manifestante foi morto na província de al-Baida, no sul do Iêmen.

Em Taiz, 250 pessoas receberam tratamento após inalar gás lacrimogêneo e 50 ficaram feridas -- 25 por disparos e 25 por pedras, segundo as fontes médicas.

(Reportagem de Mohammed Sudam)