Dois marines morrem em confrontos no Iraque Dois marines do Exército americano morreram em confrontos com um grupo de homens armados na província de Al-Anbar, reduto da insurgência sunita no oeste do Iraque, anunciou nesta segunda-feira o comando militar dos Estados Unidos em Bagdá. Segundo um comunicado oficial, os militares morreram no domingo em uma "ação hostil" enquanto participavam de uma operação de segurança. O comunicado não dá mais detalhes do ataque nem fornece a identidade dos mortos, que será divulgada assim que os familiares forem informados. Outros dois marines morreram este fim de semana ao não resistirem aos ferimentos causados por "ações inimigas" e "confrontos" com homens armados, também em Al-Anbar, segundo informou uma nota anterior do Exército americano. Com as novas mortes anunciadas hoje, o número de soldados americanos mortos no Iraque desde a invasão do país, em março de 2003, chega a 2.638.