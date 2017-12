Dois membros da Al-Qaeda são detidos no Afeganistão Forças da coalizão militar liderada pelos Estados Unidos no Afeganistão capturaram nesta quarta-feira dois supostos membros da rede terrorista Al-Qaeda na província de Nangarhar, no leste do país, informaram fontes oficiais. Segundo um comunicado da coalizão, a operação aconteceu durante a madrugada, perto da localidade de Hakimabad. As forças internacionais haviam recebido informações "sobre um membro da Al-Qaeda" que passava correspondência "a dois veteranos líderes" da rede. "Dois afegãos foram postos sob custódia para interrogatório, a fim de determinar sua associação com a Al-Qaeda", acrescenta o documento. Segundo a nota, na operação não houve "feridos nem vítimas entre civis ou forças da coalizão". O porta-voz do Ministério do Interior, Zemarai Bashary, informou que um foguete caiu nesta quarta-feira perto do aeroporto internacional de Cabul sem causar vítimas. O ataque causou o temor de que os talebans tenham voltado a agir nas imediações da capital afegã. Além disso, nesta quarta-feira morreram três policiais após a explosão de uma bomba que tentavam desativar em uma estrada do distrito de Shindand, na província de Herat, no oeste, acrescentou o porta-voz ministerial.