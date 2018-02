Dois membros da missão de paz da ONU morrem em Darfur

O chefe das Nações Unidas não deu mais detalhes sobre o ocorrido, mas afirmou que outubro tem sido um mês sangrento com 14 trabalhadores mortos em Darfur, no Mali e na República Centro-Africana (RCA). "Isso destaca o ambiente de excepcional risco no qual os integrantes das missões de paz operam", disse.

Grupos rebeldes têm lutado no oeste do Sudão há mais de uma década, mas a situação de segurança na região piorou este ano. Fonte: Associated Press.