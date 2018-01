Dois membros da ONU desaparecem no Líbano Dois membros da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Finul) estão desaparecidos desde o bombardeio israelense de domingo, que atingiu um edifício da cidade de Tiro, no sul do país, informaram nesta terça-feira fontes próximas à missão internacional. "Os desaparecidos são dois indianos", que viviam na área de Hoch, na entrada sul de Tiro, onde "membros da FINUL e libaneses se viram encurralados pela violência, sem poder sair", disseram as fontes. Pelo menos cinco pessoas morreram no bombardeio, segundo fontes policiais. Os mísseis disparados pelos israelenses "caíram sobre o prédio, que foi pulverizado em poucos minutos", acrescentaram as fontes ligadas à Finul, que não se identificaram. As autoridades libanesas acusam Israel de usar bombas de fósforo, proibidas pelas convenções internacionais. "Ficamos impressionados com a rapidez da destruição do edifício", acrescentaram as fontes. O ataque causou surpresa, pois ocorreu pouco depois da instalação do símbolo das Nações Unidas no terraço do prédio, bem visível. As famílias de servidores da ONU fugiram e se refugiaram no hotel Rest House de Tiro, onde cerca de 150 integrantes da Finul estão em condições precárias. A situação é paradoxal, já que a ONU retirou seu pessoal de Beirute, onde não há o mesmo risco que no sul do país.