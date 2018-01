Dois milhões de crianças morreram em conflitos na última década Dois milhões de crianças morreram em conflitos nos últimos dez anos, enquanto dezenas de milhões se viram obrigadas a deixarem suas casas. Os números foram divulgados nesta segunda-feira pela ONU durante uma reunião do Conselho de Segurança para comemorar o primeiro aniversário da adoção da resolução 1612. A resolução criou o sistema de controle e compilação de informações com o objetivo de frear os abusos e violações dos quais são vítimas as crianças em situações de conflitos armados. "Durante séculos, as crianças foram vítimas dos conflitos, e sua tragédia foi amplamente ignorada", afirmou a diretora-executiva do Fundo da ONU para a Infância (Unicef), Anna Veneman. "Agora, com o apoio do Conselho de Segurança, estamos finalmente em condições de supervisionar o impacto real das guerras nas crianças, e atuar de forma eficaz a esse respeito", afirmou. Veneman alertou para o fato de que nos últimos dez anos, dois milhões de crianças morreram em conseqüência das guerras, e voltou a insistir na importância de seguir obtendo avanços na proteção da infância nos conflitos armados. O Conselho debateu as novas medidas que podem ser adotadas para conter as violações aos direitos humanos das crianças, em um momento conturbado, devido aos recentes eventos no Oriente Médio. A subsecretária geral e representante especial da ONU para questões relacionadas à Violência contra as Mulheres, Radhika Coomaraswamy, reiterou que "as crianças freqüentemente suportam a carga mais pesada dos traumas físicos e psicológicos nos conflitos armados". Ela lembrou que, desde 2003, mais de 14 milhões de crianças se viram obrigadas a deslocar-se dentro e fora de seus países, e que entre 8 mil e 10 mil morrem ou ficam mutilados anualmente devido a minas terrestres. Entre as agressões mais comuns aos direitos da infância estão o seqüestro, o abuso sexual e o recrutamento de crianças como combatentes. "Mais de 250 mil crianças seguem sendo explorados como soldados por grupos e forças armadas no mundo todo", afirmou Coomaraswamy. O presidente do Conselho de Segurança, o embaixador francês Jean- Marc de la Sablière, enfatizou a importância que a problemática das crianças nos conflitos armados segue tendo, e a necessidade de que este órgão de máxima decisão da ONU impulsione seus trabalhos neste campo.