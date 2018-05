Dois militantes franceses são presos no Paquistão

Patek é suspeito de ter participado do ataque a bomba contra um clube noturno em Bali em 2002, o pior atentado ocorrido na Indonésia, que matou 202 pessoas. Um agente da inteligência paquistanesa disse que um dos franceses tem parentes no Paquistão e que os dois pretendiam viajar com Patek para a região paquistanesa do Waziristão do Norte, onde o comando da Al-Qaeda está sediado.

Um funcionário de contraterrorismo francês confirmou as prisões. A França pediu às autoridades paquistanesas permissão para visitar os presos, disse um representante da embaixada francesa em Islamabad à agência France Presse. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.