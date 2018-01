Dois militares americanos morrem no Iraque Um fuzileiro naval e um soldado norte-americanos foram mortos em diferentes ocasiões no Iraque, informaram fonte do exército dos Estados Unidos neste sábado. Enquanto o oficial da Marinha morreu em combate, a morte do outro soldado, da 1ª Força Expedicionária da Marinha, se deu em função dos graves ferimentos que teve durante um conflito na província de Anbar. Ambos morreram na sexta-feira. Desde que o governo de George W. Bush declarou guerra aos extremistas do Iraque, em maio, 794 militares dos EUA perderam a vida, sendo 585 em conseqüência de enfrentamentos e 209 por outras causas, segundo declarou o Departamento de Defensa americano.