Dois militares franceses são mortos no Afeganistão Dois oficiais das forças especiais francesas foram mortos neste sábado, enquanto combatiam militantes talebans na região de Kandahar, no Afeganistão. A informação é da ministra da Defesa da França. O ministra Michele Alliot-Marie expressou seus sentimentos pelas famílias das vítimas e reiterou seu apoio às forças de coalizão que combatem no Afeganistão. O anúncio da ministra veio depois de vários tiroteios no sul do Afeganistão, incluindo um em que um soldado americano foi morto. O combate mais acirrado começou na sexta-feira, na província de Helmand, e prosseguiu até este sábado, quando rebeldes emboscaram um comboio militar.