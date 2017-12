Dois militares israelenses morrem em Kalkiliya Dois militares israelenses morreram na noite desta quarta-feira durante confrontos com palestinos na cidade palestina de Kalkiliya, na Cisjordânia, anunciou hoje um porta-voz do Exército de Israel. Outros quatro militares israelenses também ficaram feridos na tentativa de prender o chefe regional do serviço de segurança palestino, Mazen Sliman, que acabou morto pelos soldados. Na manhã desta quinta-feira, tropas israelenses, apoiadas por tanques, voltaram a ocupar Kalkiliya, ao norte da Cisjordânia. Um pouco antes, o Exército entrou no bairro de Betunia, ao oeste de Ramallah. Essas incursões fazem parte da nova política do primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, na qual pretende retomar, caso continue os atentados contra o povo israelense, as áreas que hoje estão sob comando da Autoridade Palestina. Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL ORIENTE MÉDIO