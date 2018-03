Dois mineiros morrem em desabamento de túnel no Vietnã Equipes de resgate salvaram 12 dos 14 mineiros que ficaram presos num túnel que desabou no norte do Vietnã, informaram autoridades locais neste domingo, 2. As outras duas pessoas foram encontrados mortas. Seis dos mineiros foram retirados ilesos do local, situado em Cam Pha, na província de Quang Ninhm, norte dos país, na noite do último sábado. Os outros foram retirados na manhã deste domingo, disse o vice-diretor administrativo da Mong Duong Coal Co, Do Trong Quang. Os corpos dos dois mineiros mortos foram retirados mais tarde, neste domingo, disse o executivo da companhia, Lai Van Tan. O acidente ocorreu na sexta-feira, quando os mineiros atingiram um bolsão de água que causou o desabamento de trechos do túnel. Quang Ninh, fica a 190 quilômetros de Hanói e é a principal região de mineração de carvão do Vietnã.