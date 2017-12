Dois mísseis atingem o Sheraton de Bagdá Dois mísseis atingiram um hotel no centro de Bagdá que abriga estrangeiros e jornalistas. Um tiroteio irrompeu na área, na margem do Rio Tigre oposta ao complexo da embaixada americana. A segurança do Hotel Palestina informa que os foguetes acertaram o Hotel Sheraton. Vários ocidentais abalados emergiram do edifício. Do lado de fora do prédio, tiros de armas automáticas podiam ser ouvidos na rua entre o Palestina e o Sheraton. Os tiros perduraram por cerca de 10 minutos após as explosões. Um noivo e uma noiva saíram correndo do Sheraton minutos depois de terem chegado para a noite de núpcias. "Sabia que isso ia acontecer", disse o noivo, Hayder Abdul Zahra. "Fiz uma bobagem em reservar aqui".