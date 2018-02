Dois mortos a tiros no aeroporto de Los Angeles Um tiroteio na frente do guichê de vendas da companhia aérea israelense El Al no aeroporto de Los Angeles deixou duas pessoas mortas, informou a polícia. O tiroteio ocorreu ao meio-dia de um feriado, o Dia da Independência, em que a segurança estava em alerta em todo o país, por temor de um ataque terrorista. Segundo a polícia, um homem armado aproximou-se de alguém no Terminal Internacional Tom Bradley e abriu fogo. Uma das duas pessoas mortas foi o pistoleiro, disse Alex Baez, um porta-voz da polícia. Byron Tucker, porta-voz do governador Gray Davis, confirmou que um agente de segurança da El Al matou o agressor. Não foram dados detalhes sobre a identidade das pessoas mortas. Grande parte do terminal foi fechado e milhares de pessoas, evacuadas, mas as operações já estão sendo retomadas. Uma testemunha, Thad Weimlein, relatou que houve inicialmente vários disparos, seguidos por um silêncio, e depois mais tiros.