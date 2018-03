Dois mortos de origem francesa entre vítimas do ataque em Israel Duas pessoas com dupla nacionalidade, francesa e israelense, estão entre as vítimas fatais do atentado de segunda-feira em Tel Aviv, que matou dez pessoas, incluindo o terrorista suicida. O Ministério de Assuntos Exteriores francês tinha informado nesta terça-feira inicialmente da origem francesa de uma das vítimas fatais e horas depois confirmou outra. Trata-se de uma mulher de 75 anos de idade e de um homem de aproximadamente 40 anos. No ataque também ficou ferida uma jovem francesa de 20 anos que não corre risco de morte, segundo o Ministério. O atentado de Tel Aviv foi condenado imediatamente pelo presidente francês, Jacques Chirac, que afirmou que sua determinação em combater o terrorismo "está intacta". Por sua parte, o ministro francês de Assuntos Exteriores, Philippe Douste-Blazy, assegurou que "nada pode justificar esse ato de ódio" e acrescentou que "o atentado suscita um sentimento de horror".