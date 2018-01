Dois mortos e 18 feridos em rebelião em Caracas Um incêndio no presídio de Rodeo I, na zona leste da capital venezuelana, provocou nesta terça-feira a morte de dois presos e ferimentos em outros 18. O fogo ocorreu durante uma rebelião realizada pelos internos. O diretor da cadeia, Ramón Torres, disse que os presos amotinados incendiaram colchões e cobertores em um dos pavilhões da cadeia, situada cerca de 30 quilômetros a leste do centro de Caracas. Agentes da Guarda Nacional tomaram as instalações a fim de restabelecer a ordem na prisão. "A situação dentro da cadeia já está controlada", afirmou Torres. Esta foi a segunda rebelião na penitenciária de Rodeo e a quarta no país nos últimos 19 dias.