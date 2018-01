Dois mortos e 41 feridos por granada no centro de Medellín Duas pessoas morreram e 41 ficaram feridas durante um atentado com granada contra um bar em pleno centro de Medellín, a segunda cidade da Colômbia, informou hoje a Polícia Nacional. O suposto autor do atentado foi detido por agentes da polícia e confessou ter cometido o crime por motivos pessoais. O ataque ocorreu ontem à noite, quando o sujeito, de 17 anos, lançou uma granada contra um bar no bairro de Parque de San Antonio, que estava repleto de pessoas. A explosão causou a morte de um homem de 25 anos e de uma mulher de 32, enquanto que outras 41 pessoas foram conduzidas em ambulâncias e outros automóveis para hospitais locais. Destas, 18 continuavam internadas hoje. De acordo com a polícia, "o suspeito disse ter lançado a granada em vingança contra um dos empregados do estabelecimento". Medellín, com 2,8 milhões de habitantes, é a cidade colombiana com os mais altos índices de homicídio e violência devido à presença de grupos de guerrilhas e paramilitares urbanos e poderosas quadrilhas criminosas.