Dois mortos e 80 mil afetados pelo Ciclone Debbie na Austrália

SIDNEY - Duas pessoas morreram e outras 80 mil foram afetadas pelo temporal e pelas inundações causadas pelo Ciclone Debbie no noroeste da Austrália, informaram neste sábado, 1, os meios locais.

As autoridades afirmaram que o pior já passou, ainda que os serviços de emergência continuem ajudando vítimas, em especial no estado de Nova Gales do Sul, de acordo com o jornal Sydney Morning Herald. Nesse estado, 30 mil pessoas foram afetadas.

Uma mulher desapareceu na quinta-feira e seu cadáver foi recuperado na sexta, enquanto o corpo sem vida de outra mulher foi encontrado no mesmo dia em um automóvel em um rio. Os dois casos ocorreram em Nova Gales do Sul, informou o canal ABC.

O ciclone foi rebaixado à categoria de tempestade tropical pouco depois de tocar a terra no estado de Queensland na última terça-feira, mas viajou em direção a Nova Gales do Sul com fortes ventos e chuvas torrenciais.

A chefe de governo de Queensland, Annastacia Palaszczuk, disse que o ciclone deixou 50 mil pessoas sem eletricidade nas regiões de Bowen, Mackay e Whitsunday, devido a danos em más de 600 linhas elétricas. As autoridades avaliam o impacto econômico nos setores turístico e agrícola do ciclone, declarado uma "catástrofe" pelo Conselho de Seguradoras da Austrália.

O Debbie foi o ciclone mais potente a afetar a Austrália desde o Yasi, que em 2011 causou incontáveis dados ao litoral do país. / EFE