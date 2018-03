Dois mortos em explosão de carro-bomba na Colômbia Duas pessoas morreram nesta sexta-feira quando tentavam ativar um carro-bomba no município de Samaná, no norte do departamento (estado) de Caldas, a 105 km da capital, informaram rádios colombianas de Bogotá. Segundo versões das emissoras, a explosão ocorreu quando as duas pessoas aparentemente tentavam ativar o sistema para explodir a carga de explosivos que estava oculta no automóvel. Outras emissoras, sem citar fontes, disseram que as vítimas eram guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). A explosão causou alguns danos materiais nas casas em torno do local do acidente.