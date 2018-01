Dois mortos em explosões em La Paz Dois hotéis foram destruídos por bombas na capital Boliviana, matando duas pessoas e ferindo pelo menos sete, disse a polícia nesta quarta-feira. O comandante da polícia, Oscar Nina, classificou os ataques, que ocorreram na madrugada desta quarta-feira, como terroristas. Dois suspeitos, um americano e um uruguaio, foram presos na manhã desta quarta-feira, disse o promotor Jorge Gutierrez. Mais detalhes serão divulgados em uma coletiva de imprensa programada para esta tarde. As autoridades locais não sabem quais poderiam ser os motivos dos ataques, mas acreditam que os dois estrangeiros detidos têm ligação direta com os atentados, disse Gutierrez. As mortes ocorreram na primeira explosão, disse Nina. A polícia controlou a evacuação do segundo hotel antes que a explosão acontecesse.