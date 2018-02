Dois mortos em manifestações no Paraguai O presidente do Paraguai, Luis González Macchi, decretou nesta segunda-feira estado de exceção no país, em princípio por cinco dias, após o conflito armado ocorrido entre militares e civis que pediam sua renúncia. Segundo fontes de hospitais, duas pessoas morreram, cerca de 50 ficaram feridas - duas em estado grave - e mais de 130 foram detidas, a maioria em confrontos nas ruas de Ciudad del Este, na fronteira com Foz do Iguaçu. Com o estado de exceção, o Poder Executivo poderá deter qualquer pessoa sem intervenção do Poder Judiciário, revistar casas e proibir reuniões públicas. As Forças Armadas também poderão atuar na segurança interna. Várias manifestações populares também foram realizadas em Assunção e em pelo menos 20 pontos do país, contra a permanência de Macchi no poder e as políticas econômicas do governo. A moeda tem sido desvalorizada e cresce o temor popular de um colapso do sistema bancário. Em Encarnación, na fronteira com a Argentina, cerca de 4 mil manifestantes fecharam a ponte internacional San Roque González até o meio-dia, sem que ocorressem incidentes. O confronto mais grave ocorreu próximo à fronteira com o Brasil. Mais de 3 mil pessoas participaram dos protestos que culminaram em confronto com as forças da Polícia Nacional e da Marinha. Os militares usaram balas de borracha e gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes, mas, com o fim da munição, passaram a usar pedras e balas de verdade. O protesto começou ainda na madrugada desta segunda, e a Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu ao Paraguai, ficou interditada das 6h10 às 11 horas. Cerca de 500 paraguaios passaram a noite em Foz preparando o bloqueio da fronteira. Eles se reuniram no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) da cidade para organizar o movimento e chegaram à cabeceira brasileira da ponte no mesmo instante em que outro grupo de aproximadamente 1.500 pessoas chegava no lado paraguaio. Rádios paraguaias convocavam a população para engrossar o movimento. Por volta das 10 horas, entre 3 mil e 4 mil pessoas já tomavam as ruas de Ciudad del Este, com faixas e cartazes pedindo a renúncia de Macchi. No início, a Polícia Nacional e a Marinha reprimiram o protesto com jatos de água e balas de borracha. Os manifestantes revidavam, lançando pedras e pedaços de madeira. O protesto só foi dispersado perto das 11 horas, com a prisão de várias pessoas. O fluxo de veículos foi restabelecido na Ponte da Amizade, mas com uma freqüência muito menor do que nos dias normais. Poucos sacoleiros brasileiros arriscaram-se a cruzar a fronteira para fazer compras no comércio de Ciudad del Este. O risco de um novo confronto armado era iminente. As ameaças de choques se sucederam durante todo o dia, até que, à tarde, houve mais um confronto. O policial Justo Alvarenga foi ferido com uma pedrada na cabeça. A maior parte dos manifestantes se dispersou, mas ainda havia muitos deles nas ruas com paus, pedras e faixas, pedindo a renúncia do presidente. Eles passaram, então, a saquear as poucas lojas do centro de Ciudad del Este que permaneciam abertas. Esta é a segunda pressão popular enfrentada por González Macchi em um mês. No início de julho, após manifestações que resultaram em um morto e seis feridos, o Senado aprovou a suspensão da lei 1.615 de privatizações. Para evitar uma iminente onda de protestos no país, um dia antes o presidente já havia adiado a privatização da telefônica estatal. A medida não foi suficiente para aplacar a insatisfação com seu governo, que pode não chegar ao fim do mandato.