Dois navios do Irã atracam na Síria, diz TV estatal Dois navios da marinha do Irã atracaram no porto de Tartus, na Síria, informou a TV estatal iraniana nesta segunda-feira, acrescentando que a tripulação treinaria marinheiros sírios. "Um navio de abastecimento e outro destroyer atracaram em Tartus, uma cidade portuária a nordeste de Damasco e, como parte de um acordo bilateral, eles estarão envolvidos no treinamento da marinha da Síria", dizia a reportagem, sem indicar quando os navios atracaram.