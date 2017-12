Dois norte-americanos morrem em ataque no Afeganistão Um ataque a bomba no sul do Afeganistão matou dois soldados norte-americanos e outros três feridos, informaram militares dos Estados Unidos neste sábado. O ataque ocorreu na quinta-feira, na província de Uruzgan, a noroeste de Deh Rawood, onde está a base militar americana. A patrulha a qual as vítimas pertenciam foi atacada por um artefato explosivo improvisado, afirmou o major Mark McCann, porta-voz militar em Cabul. De acordo com o governador de Uruzgan, Jan Mohamed Jan, disse que uma mina controlada por controle remoto foi colocada sob um jipe dos EUA, que realizava a patrulha na área de Kishi, distrito de Charcheno.