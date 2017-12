Dois novos terremotos no Japão deixam mais cinco feridos Dois novos tremores de terra atingiram, nesta quarta-feira, a região norte do Japão. A área foi afetada por fortes terremotos no fim de semana. Desta vez, cinco pessoas ficaram feridas e várias construções foram danificadas. O mais forte dos tremores registrados hoje chegou a 6,1 graus na Escala Richter. Vinte e cinco minutos depois houve um novo sismo, de 4,2 graus. Segundo a Agência Metorológica do Japão, novos terremotos poderão ocorrer no país nas próximas horas ou dias.