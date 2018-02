Dois oficiais da Otan são mortos no Afeganistão

A aliança também negou as queixas do embaixador do Paquistão nos Estados Unidos de que as forças armadas paquistanesas haviam informado a Otan 52 vezes nos últimos meses de que insurgentes foram vistos passando do território do Paquistão para o do Afeganistão. "Sempre que o exército paquistanês pediu ajuda, a Isaf imediatamente despachou a quantidade de oficiais adequada para lidar com a questão", afirmou a coalizão, em nota. "No espírito da melhoria recente do relacionamento com o exército paquistanês, a Isaf continuará levando cada relatório militar paquistanês de movimento entre fronteiras muito a sério e ajudará quando e onde for possível." As informações são da Associated Press.