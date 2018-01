Dois ônibus explodem em Israel matando pelo menos 12 Dois ônibus explodiram hoje simultaneamente na principal avenida de Beer Sheba, a maior cidade do sul de Israel. Pelo menos 12 pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas. O ataque é o primeiro em seis meses no território Israelense. Ainda não se sabe se os atentados foram suicidas ou se as bombas foram detonadas por controle remoto. A polícia chegou a informar sobre uma terceira explosão, mas o serviço de resgate desmentiu a informação.