Dois palestinos morrem baleados em Gaza Soldados israelenses mataram a tiros na manhã desta segunda-feira dois palestinos durante uma operação na cidade de Gaza. O Exército de Israel destruiu a casa de um ativista do grupo radical Hamas e impôs toque de recolher em algumas regiões da cidade. A operação militar apoiada por tanques, blindados e helicópteros acontece depois que um atentado palestino matou quatro soldados israelenses, no último sábado, ao norte de Gaza, quando o tanque onde estavam passou sobre uma mina. O braço armado do Hamas se responsabilizou pelo ato. O Hamas acusou Israel de explodir uma casa em Gaza, este domingo, matando seis membros do grupo. Os israelenses negaram qualquer envolvimento com o incidente.