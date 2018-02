Dois palestinos morrem depois de bombardeio em Gaza O Exército israelense matou nesta terça-feira dois palestinos armados nas imediações do cruzamento de estradas e do kibutz Kisufim, junto à Faixa de Gaza, informaram fontes militares. Os dois palestinos foram mortos quando tentavam atacar esta área em retaliação ao ataque perpetrado ontem à noite pela Força Aérea israelense, que lançou mísseis contra uma zona residencial de Gaza, matando o líder do braço armado do Hamas, Salah Shehadeh, e pelo menos outras quatorze pessoas, entre elas nove crianças, segundo fontes palestinas. Outras 150 pessoas ficaram feridas. O ataque israelense tinha como objetivo matar Shehadeh, chefe da Brigada Ezzedin Al-Qassam, braço armado do Hamas, movimento de resistência Islâmica. Shehadeh morava no edifício que foi bombardeado. Após horas de incerteza, o Hamas confirmou esta manhã a morte de Shehadeh. A esposa e a filha dele, de 14 anos, também morreram. O movimento islâmico, que propôs interromper os atentados suicidas contra civis em Israel, disse que "uma vingança já está sendo preparada". As Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa também condenaram o ataque israelense e ameaçaram vingar a morte de Shehadeh. A Rádio de Israel noticiou hoje que o ataque aéreo a Gaza foi autorizado pessoalmente pelo primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, e pelo ministro da Defesa, Benjamin Ben Eliezer. Para o governo de Israel, Shehadeh "era uma bomba ambulante", justificando o "assassinato seletivo" contra líderes palestinos. O governo israelense lamentou a "morte de inocentes" no bombardeio em meio às críticas por lançar um ataque que, segundo a deputada trabalhista Yael Dayan, deveria ter sido evitado. A Autoridade Palestina (AP), liderada por Yasser Arafat, classificou o ataque contra o chefe do Hamas como um "crime de guerra" e disse que cancelará os contatos com Israel, que começaram em uma atmosfera de esperança na semana passada. "Não podemos conversar com quem nos ataca", declarou o representante palestino, Saeb Erekat. Segundo ele, Sharon e o novo chefe das Forças Armadas, general Moshé Ayalon, estão interessados em continuar com a violência, atrapalhando assim os membros do governo israelense interessados em estabelecer a paz com os palestinos. Demissão - A filha do primeiro-ministro assassinado israelense, Itzhak Rabin, Dalia Rabin-Pelosof, pediu demissão de seu cargo de vice-ministra de Defesa em protesto contra a atuação do governo israelense, informaram jornais israelenses. Segundo a imprensa israelense, Dalia enviou sua carta de demissão ao ministro da Defesa, justificando seu desligamento devido a falta de ?horizonte político? de Israel, que continua emperrando as negociações com os palestinos. Ela explica que não pode permanecer em um governo que fracassou na missão de continuar o legado de seu pai, informou o diário Haaretz. Perfil - Salah Shehadeh, de 49 anos, que morreu ontem à noite durante ataque aéreo contra o prédio onde morava, em Gaza, era um dos terroristas mais procurados por Israel. Para os seguidores do Hamas, exímio líder e combatente. Durante a década de 80, Shehadeh conheceu as prisões de Israel e da Autoridade Palestina, da qual foi libertado por Yasser Arafat no começo de 2000. Shehadeh fundo em 1987 as Brigadas Ezzedin Al-Qassam, braço armado do Hamas. Segundo Israel, este grupo foi responsável por dezenas de ataques na Faixa de Gaza, na Cisjordânia e no território israelense, que provocaram a morte de muitas pessoas. Dentro do Hamas, que nega a existência de Israel, Shehadeh era considerado um dos integrantes mais extremistas. O ministro da Defesa israelense, Benjamin Ben Eliezer, disse que Shehadeh foi figura central na criação de uma ampla rede de trabalhadores clandestinos para a produção de aparato explosivo e mísseis rudimentares. Shehadeh, que conduziu também operações suicidas, era considerado o braço direito do xeque Ahmed Yassin, líder máximo do Hamas, e seu possível sucessor. Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL ORIENTE MÉDIO