Dois palestinos morrem em ataque aéreo israelense Um bombardeio aéreo israelense sobre um carro em movimento no norte da Faixa de Gaza matou duas pessoas nesta sexta-feira, afirmaram oficiais de segurança palestinos. O ataque ocorreu num campo próximo do norte da cidade de Gaza, que é usado geralmente como base de lançamento de foguetes em ataques contra Israel. O exército israelense disse que o alvo do ataque eram dois palestino que tinham vindo à área para recolher lançadores usados para disparar foguetes na semana passada.