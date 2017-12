Dois palestinos morrem em ataque israelense a Gaza Dois palestinos morreram em um ataque com mísseis israelenses nesta quinta-feira. De acordo com fontes militares, o ataque foi contra militantes. Médicos disseram que os mortos eram adolescentes. As mortes elevaram para 77 o número de vítimas fatais na ofensiva iniciada há uma semana na parte norte da Faixa de Gaza, com o fim de deter ataques palestinos e enfraquecer os grupos militantes antes da planejada retirada de Israel de Gaza em 2005. Apesar da forte presença militar em Gaza - uns dois mil soldados patrulham a zona em veículos blindados - os palestinos continuam os ataques com foguetes e morteiros contra assentamentos judeus em Gaza e em colônias israelenses. A atual ofensiva militar foi causada pela morte de duas crianças israelenses, de 2 e 4 anos, ocorrida na semana passada em Sderot.