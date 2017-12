Dois palestinos morrem em confrontos com Exército israelense Dois milicianos das Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa morreram em enfrentamentos com forças do Exército israelense no campo de refugiados palestinos de Balata, no distrito de Nablus, na Cisjordânia, informaram moradores do local. Um dos palestinos mortos era Nimer Abu Munif, um chefe da organização, filiada ao Fatah, disseram fontes militares. O outro palestino morreu durante a operação de busca de milicianos no campo, segundo as fontes israelenses. Dois agentes da polícia palestina foram levemente feridos, acrescentaram. Em outra operação militar para capturar milicianos procurados, o Exército deteve três palestinos residentes na Cisjordânia, dois ao norte de Ramallah e um em Hebron.