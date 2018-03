Dois palestinos morrem em Jenin Dois palestinos morreram na manhã desta sexta-feira durante incursão do Exército israelense na cidade de Jenin, ao norte da Cisjordânia. Hassan Hassan, de 52 anos, e Iyad Abu Lel, de 23, foram mortos a tiros quando as tropas israelenses tentavam prender a um membro do grupo islâmico Hamas. Cerca de 40 carros blindados apoiaram a ofensiva israelense nesta manhã.