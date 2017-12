Dois palestinos morrem em tiroteio em Hebron Dois atiradores palestinos foram mortos durante uma troca de tiros com tropas israelenses que durou horas. O confronto ocorreu na cidade dividida de Hebron, informam testemunhas. Edris Ashour, 21 anos, e Ala al-Sa´ai, 25, eram ambos membros da milícia Tanzim, uma dissidência armada do movimento Fatah de Yasser Arafat, informam fontes palestinas. Ambos foram atingidos por tiros na cabeça, diz o médico Hatem Edweik do hospital Al Ahli, em Hebron. Os dois atiradores estavam em um setor controlado por palestinos, e disparavam contra tropas israelenses, informam testemunhas. ?Cerca de 40 soldados israelenses vieram de três direções diferentes e abriram fogo?, disse uma testemunha. O Exército israelense nega ter invadido o território sob controle palestino.