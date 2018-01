Dois palestinos morrem na Cisjordânia Soldados israelenses mataram nesta quinta Hamza Abu Rob, de 37 anos, chefe da Jihad Islâmica no povoado de Kabatiya, próximo da cidade de Jenin, na Cisjordânia. Segundo fontes israelenses, Abu Rob disparou contra os soldados quando tentaram prendê-lo. No tiroteio, quatro soldados israelenses ficaram feridos, um deles em estado grave. Também nesta quinta, em Nablus, ao norte da Cisjordânia, um adolescente, de 16 anos, morreu durante confrontos com o Exército israelense. Outros três adolescentes também ficaram feridos.