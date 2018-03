Dois palestinos morrem na Faixa de Gaza Dois palestinos morreram e pelo menos outros 15 ficaram feridos na madrugada deste domingo durante ofensivas do Exército israelense nas cidades de Khan Yunes e Beit Hanun, na Faixa de Gaza. Alí Zaher Nasser, de 45 anos, foi morto a tiros durante a explosão de uma casa de um ativista da Jihad Islâmica. Segundo testemunhas, ele estava desarmado. Em Khan Yunes, Abdel Latif Wadi, de 22 anos, também morreu baleado depois que as tropas israelenses revidaram uma granada atirada por um palestino. Ainda em Khan Yunes, as tropas israelenses destruíram cinco metalúrgicas que, segundo os israelenses, fabricavam armamentos. Mais tarde, dois foguetes palestino tipo Qassam foram lançados da Faixa de Gaza. Segundo testemunhas, um dos foguetes atingiu a cidade de Sderot, no deserto de Neguev, sul de Israel, deixando uma pessoa ferida.