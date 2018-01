Dois palestinos mortos a tiros por soldados israelenses em Gaza Soldados israelenses mataram a tiros dois palestinos armados com granadas e explosivos em uma linha de segurança que separa a Faixa de Gaza de Israel, disseram hoje fontes militares israelenses. As vítimas, que vestiam uniformes militares, morreram ontem à noite em uma área próxima a Nahal Oz, do lado palestino da linha onde há poucos dias foram registrados dois ataques contra soldados israelenses, informou o Exército do Estado judeu. Fontes palestinas disseram que os combatentes mortos eram Ashraf al Haya, de 20 anos, e Jalil Sukr, de 22, ambos residentes da Cidade de Gaza. De acordo com o Exército, os palestinos transportavam várias granadas e 25 quilos de explosivos.