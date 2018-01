Dois palestinos mortos e dois israelenses feridos em Gaza Dois palestinos morreram e dois soldados israelenses ficaram feridos, um com gravidade, durante um tiroteio na Faixa de Gaza, no final de domingo. Ao norte da Cisjordânia, o Exército israelense invadiu com um grande número de soldados a aldeia de Burka e deteve, segundo a imprensa israelense, dois militantes do grupo islâmico Hamas, acusados de terem cometido atentados contra cidadãos israelenses. Em Belém, o Exército israelense prendeu 25 palestinos, entre eles Ibrahim Abayat, dirigente do Hamas, que se entregou depois de ter sua casa atingida por disparos de tanques israelenses.