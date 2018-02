Dois palestinos são assassinados em Belém Em uma nova onda de violência, dois palestinos foram mortos hoje em Belém. Segundo fontes palestinas, um dos mortos foi um oficial de polícia atingido durante um tiroteio, e o outro foi assassinado por um franco atirador escondido num hotel. De acordo com militares israelenses, soldados atiraram em palestinos armados. Houve forte tiroteio durante a noite em Belém, com tanques israelenses posicionados a poucos quilômetros da Igreja da Natividade. Em Tulkarem, soldados israelenses avançaram de suas posições nas redondezas da cidade e cercaram a casa do governo palestino, descarregando metralhadoras e rifles. Ninguém ficou ferido. Os militares israelenses se recusaram a comentar tal operação.