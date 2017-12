Dois palestinos são mortos a tiros por soldados israelenses Soldados israelenses mataram a tiros dois palestinos armados que se infiltraram em Israel. Os palestinos cortaram a cerca que rodeia a Faixa de Gaza e chegaram a uma plantação cultivada a 300 metros de uma comunidade israelense. Eles foram mortos após intenso tiroteio, informou o exército. Um dos palestinos explodiu quando foi atingido por disparos de soldados israelenses, o que indidica que ele levava um cinturão com explosivos do tipo empregado em ataques suicidas. Os moradores locais se trancaram em suas casas enquanto os soldados buscavam explosivos ou armas no meio da plantação. Os confrontos entre palestinos e israelenses na região da fronteira com a Faixa de Gaza aumentaram nos últimos meses. Enquanto isso, ambas as partes tentam reafirmar a vitória antes da planejada retirada isralense da região.