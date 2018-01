Dois palestinos são mortos em incursões israelenses Soldados israelenses mataram um palestino na manhã desta quinta-feira em uma incursão ao assentamento de Jan Yunes, sul da Faixa de Gaza. Mohammad El Kadra, de 24 anos, foi morto a tiros durante uma inspeção de rotina do Exército de Israel. Em Jenin, no norte da Cisjordânia, um palestino armado foi morto a tiros por soldados israelenses. Outras operações também aconteceram em Hebron e Ramallah, onde está sitiado o presidente palestino Yasser Arafat. As incursões israelenses acontecem horas antes do encontro desta quinta entre o premier palestino, Mahmoud Abbas, e o primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, em Jerusalém. Ambos vão discutir o plano ?Mapa da paz?, idealizado pelos Estados Unidos, Rússia, União Européia e as Nações Unidas.