Dois palestinos são mortos na Faixa de Gaza Soldados israelenses mataram a tiros, na madrugada desta quarta-feira, dois ativistas palestinos quando tentavam entrar no assentamento judeu de Dugit, no norte da Faixa de Gaza. Um terceiro palestino foi atingido, mas conseguiu escapar. Na cidade de Belém, carros de combate do Exército israelense entraram na cidade depois que um soldado israelense foi morto a tiros, na noite desta terça-feira, por um franco-atirador palestino, próximo a Igreja da Natividade. Horas antes, tropas israelenses mataram também a tiros um menino palestino de 8 anos na Cisjordânia.