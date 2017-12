Dois palestinos são mortos pelo Exército de Israel

RAMALA - O Exército de Israel matou a tiros duas pessoas que entraram em confronto com as tropas durante uma blitz para fazer detenções no norte da Cisjordânia, informaram nesta quarta-feira, 12, autoridades locais palestinas.

Segundo o Exército israelense, os soldados foram atacados no campo de Jenin e os agressores teriam disparado e lançarado explosivos e os soldados devolveram o fogo.

O diretor do Hospital de Jenin informou que há dois mortos, de 17 e 21 anos, e outros dois feridos.

Desde 2015, palestinos já mataram 43 israelenses, dois turistas norte-americanos e um turista britânico em ataques com carros, tiroteios e punhaladas. No mesmo período, tropas israelenses mataram mais de 250 palestinos, a maioria considerados por Israel como agressores. / AFP