Dois policiais morrem durante patrulha no Paquistão Dois policiais morreram durante uma patrulha nos arredores da cidade de Karachi, no Sul do Paquistão, informou a polícia local nesta segunda-feira. Uma equipe de investigadores, enviada à região porque os patrulheiros não regressaram ao quartel após uma jornada noturna, encontrou os corpos perto de uma ponte em construção. As armas dos dois policiais foram levadas. Até o momento, ninguém assumiu a responsabilidade pelas mortes. Mas a polícia desconfia que os criminosos sejam ladrões de carros.