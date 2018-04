Dois policiais são mortos a tiros no noroeste da Nigéria Autoridades nigerianas disseram nesta sexta-feira que atiradores desconhecidos mataram dois policiais no Estado de Níger, noroeste da Nigéria. Níger, como outros Estados do norte nigeriano, enfrenta uma onda de violência provocada por uma seita islamita radical, a Boko Haram. O porta-voz da polícia estadual, Richard Ogunche, disse que os dois foram mortos ontem em Minna, capital do Estado. Ogunche disse que os atiradores se recusaram a parar o carro em um bloqueio da polícia e abriram fogo, ferindo um terceiro policial.