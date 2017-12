Dois reféns libaneses são libertados no Iraque Dois reféns libaneses foram libertados após mais de três semanas em cativeiro, no Iraque, disse um oficial do ministério das Relações Exteriores do Líbano. Empregados de uma agência de viagem, Charbel Karam Haj e Aram Nalbandian foram libertados ilesos nesta quarta-feira. Ainda não está claro se algum resgate foi pago. Eles foram seqüestrados no dia 18 de setembro, quando dirigiam por uma estrada entre Bagdá e Faluja.