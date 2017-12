Dois reféns mortos e um ferido durante ataque contra Abu Sayyaf A crise dos reféns nas Filipinas, iniciada há um ano, teve um final sangrento hoje, depois de o Exército ter localizado pegadas no lodo de uma montanha na selva - indício de que finalmente havia encontrado a presa que há muito tempo procurava. Eles buscavam cerca de 24 guerrilheiros do grupo Abu Sayyaf - um grupo islâmico relacionado à rede terrorista Al-Qaeda -e seus três últimos reféns, dois missionários americanos e uma enfermeira filipina. Num primeiro momento, esperava-se resgatar todos os reféns e eliminar uma parte importante do que restou do Abu Sayyaf. Horas depois, tais esperanças morreram em meio à chuva de balas. Dois dos reféns morreram e o terceiro ficou ferido junto a vários soldados. Os três - o casal de missionários Martin e Gracia Burnham, de Wichita, Kansas, e a enfermeira Ediborah Yap - foram seqüestrados em maio de 2001 pelo Abu Sayyaf. Soldados filipinos que estavam sendo treinados por mais de 1.000 tropas americanas lutavam contra os rebeldes na região predominantemente islâmica do sul das Filipinas. Segundo oficiais, Martin Burnham, de 42 anos, e Ediborah Yap, em torno de 40 anos, foram mortos no local do conflito. Gracia Burnham foi levada a um hospital com um ferimento de bala em uma das pernas. Não ficou imediatamente claro qual o lado que atirou nos reféns durante o conflito. Ediborah e os Burnham eram os últimos reféns remanescentes depois que os guerrilheiros seqüestraram dezenas de pessoas durante todo o ano passado. Outros foram decapitados e alguns conseguiram fugir ou foram libertados. "Estava tão feliz quando consegui sair da selva", disse Gracia, de 43 anos, aos médicos que tratavam dela. Sobre o marido dela, disse: "Foi a vontade de Deus. Era provavelmente o destino dele". O secretário de Defesa das Filipinas, Angelo Reys, disse que agora que os rebeldes não contam com nenhum refém para usar como escudo humano, os militares irão reforçar seus ataques contra o Abu Sayyaf "para eliminá-lo". Vários navios e helicópteros militares das Filipinas estão na área já há duas semanas para apoiar cerca de 600 soldados, a maioria pertencente a unidades de elite, em uma operação velada ao público. Os intensos conflitos de hoje começaram durante a tarde e atravessaram a noite na província de Zamboanga do Norte, no sul do país. Quatro guerrilheiros foram mortos e vários soldados de uma unidade especial filipina, treinados pelos Estados Unidos, ficaram feridos. Segundo autoridades, não houve participação direta dos soldados americanos na ação. Presidente garante a Bush que "se fará justiça" A presidente das Filipinas, Gloria Arroyo, assegurou hoje a seu colega dos EUA, George W. Bush que "se fará justiça" no caso da morte do missionário americano Martin Bernham. A informação foi dada pelo próprio Bush, em Washington, durante uma entrevista. ?A presidente me assegurou (por telefone) que o governo das Filipinas considera o grupo terrorista (Abu Sayyaf) responsável pela sorte destes americanos e que se fará justiça", afirmou Bush na Casa Branca.