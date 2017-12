Dois secretários renunciam ao gabinete de Bush O secretário de Justiça dos EUA, John Ashcroft, e o secretário de Comércio, Don Evans, renunciaram nesta terça-feira. São as primeiras baixas no gabinete do presidente George W. Bush após a reeleição. Em carta manuscrita a Bush, Ashcroft disse que "o objetivo de garantir a segurança dos EUA contra o crime e o terrorismo foi alcançado". Ashcroft e Evans ocupavam os cargos desde que Bush chegou à presidência, em janeiro de 2001. As duas demissões não foram inesperadas. Um dos nomes cotados para a pasta do Comércio é Mercer Reynolds, diretor financeiro da campanha de Bush, que levantou mais de US$ 260 milhões para a reeleição. Para o lugar de Ashcroft, o ex-deputado Larry Thompson é o mais cotado. Se indicado, Thompson seria o primeiro negro a assumir a Secretaria de Justiça dos EUA. Atualmente ele é advogado geral da empresa PepsiCo.