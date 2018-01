Dois seqüestradores mantêm reféns em ônibus na Grécia Um ônibus com 26 passageiros foi seqüestrado hoje, em Atenas, por dois homens, supostamente russos. Eles querem ser levados ao aeroporto, segundo a polícia. Toda a região leste da cidade, a cerca de 17 quilômetros do centro, está cercada e o tráfego bloqueado. Os seqüestradores estão armados com pelo menos uma escopeta e explosivos. Durante a última hora, quatro pessoas foram libertadas pelos seqüestradores. "Queremos que retirem o furgão que está na nossa frente ou vamos explodir o ônibus", disse um dos homens em grego, com leve sotaque estrangeiro. "Tirem todos os policiais daqui. Queremos ir até o aeroporto e voar para a Rússia. Assim, todos os passageiros serão libertados e não teremos ferido ninguém", afirmou. O motorista, o cobrador e um passageiro do coletivo escaparam no momento do seqüestro.