Dois soldados afegãos são torturados até a morte por talibãs Dois soldados do Exército Nacional Afegão (ANA) foram seqüestrados, brutalmente torturados até a morte e mutilados por supostos talibãs, informou nesta quinta-feira o centro de imprensa da coalizão militar liderada pelos Estados Unidos no Afeganistão. Em comunicado enviado aos meios de comunicação, a coalizão afirmou que "condena veementemente o ato como um crime atroz". Um soldado e um sargento foram aparentemente seqüestrados no distrito de Qara Bagh, na província de Ghazni, na segunda-feira Passada. Os atacantes usaram o telefone do soldado para ligar para os superiores dos seqüestrados e depois começaram a torturá-los até a morte, enquanto seus companheiros escutavam a descrição da cena. "Não foi um ato de um conflito armado, mas um indesculpável crime executado por homens amorais compatriotas afegãos", disse o coronel Paul Fitzpatrick. O porta-voz da coalizão afirmou que "estes extremistas talibãs dizem ser lutadores em uma guerra que eles criaram, mas os lutadores, os homens de honra, não torturam, não mutilam, não profanam seus inimigos", e acrescentou que "estes são os atos de homens sem consciência (...), criminosos que percebem o prazer desumano da destruição da vida humana" Os corpos dos soldados foram encontrados um dia depois no vale de Crirgia Ghala e recuperados por soldados afegãos, que os entregarão em breve a suas famílias.