Dois soldados americanos morrem em ataques no Iraque Dois soldados americanos morreram hoje e outros quatro ficaram feridos em dois ataques em Mossul, no norte do Iraque. Atiradores abriram fogo contra dois soldados que patrulhavam um posto de gasolina, matando um e ferindo o outro. Horas mais tarde, uma bomba explodiu perto de um comboio militar, matando um soldado e ferindo três. A milícia opositora iraniana Mujahedin Jalq rejeitou hoje a decisão do Conselho de Governo iraquiano de expulsar seus membros do território do Iraque, onde têm bases há 17 anos. O Pentágono foi criticado hoje pelo Canadá após proibir empresas de países que se opuseram à guerra de participar das licitações para a reconstrução do Iraque. A França já anunciou que estuda a legalidade da proibição e a Alemanha qualificou de inaceitável a decisão americana.