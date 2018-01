Dois soldados americanos morrem em explosão em Bagdá Dois soldados americanos morreram nesta quinta-feira quando uma bomba explodiu ao lado da estrada em que o veículo passava, informou o comando militar americano em um comunicado. A explosão ocorreu às 11h45 (5h45 de Brasília) e causou o incêndio do veículo onde viajavam as vítimas, explica o documento sem dar mais detalhes. Mais de 2.400 soldados americanos morreram no Iraque desde o início da guerra, em março de 2003.